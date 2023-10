O jornalista Valmir Salaro vai participar da exibição do documentário "Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado" seguida por debate na Faculdade Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, na próxima segunda (30), a partir das 18h30.

Na obra, lançada em 2022, Salaro se reencontra com os acusados e outros personagens do caso que se tornou um marco negativo na história do jornalismo brasileiro.

O jornalista Valmir Salaro - Mathilde Missioneiro - 13.fev.2023/Folhapress

Além do repórter, participarão do debate a advogada Flávia Rahal, diretora do Innocence Project Brasil, o advogado José Luis Oliveira Lima, conselheiro do mesmo projeto para libertar da prisão pessoas condenadas injustamente, e a diretora da área de permanência do centro acadêmico de Direito da FGV, Yasmin Santos.

Ainda vão estar no bate-papo membros do filme, como os diretores Eliane Scardovelli e Caio Cavechini, o produtor Alan Graça e o roteirista Bruno Latta.

Salaro foi o primeiro repórter a noticiar o caso em que os donos da escola foram acusados de abuso sexual. Eles foram execrados pela mídia e pela opinião pública. Posteriormente, ficou provado que os acusados eram inocentes.

O evento é organizado pelo Innocence Project Brasil, pela FGV Direito SP e pelo Centro Acadêmico Direito GV.

TABLADO

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.