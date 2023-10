A primeira exibição do filme "A Paixão Segundo G.H." na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo teve seus ingressos antecipados esgotados em apenas oito minutos, na terça-feira (24).

Bastidores de "A Paixão Segundo G.H.", filme dirigido por Luiz Fernando Carvalho, baseado na obra de Clarice Lispector. Na imagem, Carvalho dirige Maria Fernanda Cândido - Antônio Garcia Couto/Divulgação

Dirigido por Luiz Fernando Carvalho e baseado no romance homônimo de Clarice Lispector, a obra estreará no festival no próximo sábado (28), na Cinemateca Brasileira, em uma sala com capacidade para 210 pessoas. No dia da exibição, 35 ingressos serão disponibilizados na bilheteria presencial.

Uma segunda sessão está prevista pela mostra para o dia 1º de novembro, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, na região central da capital paulista.

Com Samira Nancassa como a empregada doméstica Janair e Maria Fernanda Cândido no papel de G.H., o longa realizou sua estreia no Festival do Rio 2023.

Após a exibição de sábado na Cinemateca, o público poderá participar de um bate-papo com a participação do diretor, Luiz Fernando Carvalho, da atriz Maria Fernanda Cândido, da roteirista Melina Dalboni e da biógrafa Nádia Battella Gotlib, que supervisionou a dramaturgia da produção.

O encontro terá como mote o tema "O Cinema de Luiz Fernando Carvalho Encontra a Literatura de Clarice Lispector".

TROFÉU

A cantora Marina Lima se apresentou na 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social, na noite de terça-feira (24), no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. O ator Bruno Gagliasso apresentou o evento, que premiou Robson Melo, fundador da plataforma Estante Mágica. O multiartista Miguel Vicente, mais conhecido como Miguelzinho do Cavaco, também se apresentou na cerimônia