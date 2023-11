Brasília

A CPI das ONGs, que tramita no Senado e investiga o repasse de recursos públicos para organizações não-governamentais na região amazônica, estuda chamar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a prestar depoimento como convidada ainda neste mês.

A ministra Marina Silva durante audiência no Senado, em Brasília - Gabriela Biló - 23.ago.2023/Folhapress

Caso a chefe da pasta decida não comparecer, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, Plínio Valério (PSDB-AM), já sinalizou a interlocutores que irá colocar em votação um requerimento de convocação. Se aprovado pelos integrantes do colegiado, Marina será obrigada a depor.

Ainda que se busque evitar desgastes com o governo por meio de convocações de ministros, afirmam parlamentares ouvidos pela coluna, o entendimento é o de que a CPI não deve recuar neste momento.

Está previsto para a próxima terça-feira (7) o depoimento do presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho Mendonça. O Instituto Socioambiental (ISA) deverá estar na próxima oitiva, e Marina Silva viria na sequência.

CALHAMAÇO

O pesquisador Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, recebeu convidados no evento de lançamento do livro "Números da Discriminação Racial — Desenvolvimento Humano, Equidades e Política Públicas", no Insper, em São Paulo, na semana passada. A publicação é organizada por ele e pelo também pesquisador Alysson Lorenzon Portella. O presidente do Insper, Guilherme Martins, passou por lá.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH