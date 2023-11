O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta vai desfilar no Carnaval de 2024, na capital paulista, com o tema "Resiste Amor em SP". O grupo receberá o rapper Criolo para uma participação na celebração.

O cantor Criolo - Helder Fruteira/Divulgação

Ele apresentará canções de seu repertório, incluindo "Não Existe Amor em SP", que inspira a temática da próxima folia. O Baixo Augusta sairá no dia 4 de fevereiro, descendo a rua da Consolação em direção ao centro da capital paulista.

O bloco completará 15 anos de história no próximo Carnaval.

ESTANTE

O escritor Mario Prata recebeu convidados no lançamento do seu livro "Pelo Buraco da Fechadura Eu Vi um Baile de Debutantes" na Livraria da Vila, em São Paulo, na semana passada. A jornalista Maria Prata, filha do escritor, e o marido dela, o apresentador Pedro Bial, compareceram ao evento. O escritor Reinaldo Moraes passou por lá.