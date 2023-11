O grupo Racionais MC's ganhará uma exposição inédita no Museu das Favelas, em São Paulo. Intitulada "Racionais: Periferia é Periferia em Qualquer Lugar", a mostra terá curadoria assinada pela advogada e empresária Eliane Dias. Sua abertura está prevista para 2024.

Mano Brown, Ice Blue, KL Jay e Edi Rock, do grupo Racionais MC's, em foto do encarte do disco "Sobrevivendo no Inferno", de 1997 - Klaus Mitteldorf/Divulgação

A exposição comemorará os 35 anos de carreira do grupo formado por Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue, o mais célebre do rap nacional. O projeto, que está em fase final de captação de recursos, já nasce como uma das principais mostras do Museu das Favelas para o próximo ano.

"Essa exposição surge da vontade de ver Racionais MC's ocupando outros e novos lugares. Surge, ainda, do desejo de levar o público para percorrer esses mesmos caminhos com a gente. É sobre sair da comunidade e atravessar outros territórios que também são nossos e nos pertencem", afirma Eliane Dias, que além de empresária é casada com Mano Brown.

Localizado no Palácio dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista, o Museu das Favelas está vinculado à Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo.

A mostra sobre os Racionais será realizada pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização que gere o equipamento cultural, em parceria com a produtora Boogie Naipe.

NA TELA

O jornalista Valmir Salaro participou da exibição do documentário "Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado" na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, realizada na segunda (30). O advogado José Luis Oliveira Lima, conselheiro do Innocence Project Brasil, esteve lá, assim como a diretora-presidente do Instituto Liberta e também conselheira do projeto, Luciana Temer.