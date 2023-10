O samba "Os Meninos da Mangueira", que fez sucesso em 1976 na voz de Ataulpho Alves Junior, foi regravado por Wilson Simoninha para a abertura do longa "Mussum - O Filmis", que chega aos cinemas na próxima quinta (2).

Na mesma data, o cantor lançará também a faixa como seu novo single. A ideia é que a canção faça parte do repertório de shows de Simoninha e do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta.

O cantor Simoninha - Rafael Ianni/Divulgação

O cantor, que é filho de Wilson Simonal (1938-2000), diz que era criança quando ouviu pela primeira vez "Os Meninos da Mangueira".

"Achava curioso ser do Ataulpho Alves Júnior, filho do Ataulfo Alves. Na minha cabeça, apesar de muito criança, já fazia essa analogia de ver o filho de um grande compositor e cantor fazendo sucesso", afirma.

"É uma música que sempre gostei e que canto desde quando eu era pequeno. Acho que ela contribuiu e me fez refletir sobre a possibilidade de também seguir a profissão do meu pai", completa Simoninha.

O convite para gravar o samba partiu do cantor, compositor e diretor musical Max de Castro, irmão de Simoninha, que é produtor musical de "Mussum - O Filmis".

"A escolha da música no longa-metragem já estava estabelecida no roteiro, sobretudo porque o filme inicia com um plano sequência do Mussum pelos morros da Mangueira, ainda criança", diz Max.

LETRAS

O diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, recebeu convidados no lançamento do seu livro "Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê, a Democracia no Centro do Jogo". O presidente do grupo Bandeirantes, Jhonny Saad, marcou presença no evento, que ocorreu na semana passada, no Teatro Áureo Cruz, no Centro do Professorado Paulista (CPP), em São Paulo. O jornalista Boris Casoy mediou um debate que aconteceu durante o encontro.