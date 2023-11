O sambista Mosquito lançará na próxima quinta (30) o single "Pega-Pega". A faixa versa sobre amor e imprevisibilidade e foi escrita em parceria com Claudemir Rastafari, compositor de canções que se consagraram nas vozes de cantores como Alcione, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho.

O sambista Mosquito, que lançará em breve o single "Pega-Pega" e prepara seu novo disco - Fernando Young/Divulgação

O músico Pretinho da Serrinha assina a produção da faixa —uma parceria que se repetirá em outras composições do novo disco de Mosquito, previsto para o primeiro trimestre de 2024.

Nascido na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Mosquito é considerando um dos grandes talentos da atual geração do samba. Sua nova fase musical, inaugurada com "Pega-Pega", pretende transitar entre elementos clássicos e modernos, o samba de breque e o partido alto, suas marcas registradas.