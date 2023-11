A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo se prepara para uma série de apresentações na capital paulista. Uma delas ocorrerá na casa de shows Rockambole, no bairro de Pinheiros, em 3 de dezembro.

A Magnífica Orchestra de Músicas do Mundo - Divulgação

O grupo, que é formado por 40 instrumentistas e cantores, apresentará ao público um repertório formado por músicas e sonoridades de culturas de diferentes países.

O show no Rockambole terá participações especiais do grupo vocal Casa Passarinho e do grupo Bhramari, projetos da artista Cris Miguel e do músico Danilo Tomic. A abertura do evento ficará a cargo do Yaman Trio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Na próxima quarta-feira (29), a Magnífica Orchestra se apresentará junto à Missão Paz. No dia 2 de dezembro, o grupo será recebido na Feira de Agricultura Urbana, e no dia 10, no parque Villa-Lobos.

O sambista Mosquito, que lançará em breve o single "Pega-Pega" e prepara seu novo disco - Fernando Young/Divulgação

O sambista Mosquito lançará na próxima quinta (30) o single "Pega-Pega". A faixa versa sobre amor e imprevisibilidade e foi escrita em parceria com Claudemir Rastafari, compositor de canções que se consagraram nas vozes de cantores como Alcione, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho. O músico Pretinho da Serrinha assina a produção da faixa —uma parceria que se repetirá em outras composições do novo disco de Mosquito, previsto para o primeiro trimestre de 2024.