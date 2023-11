O ex-secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) estão organizando um jantar para reunir lideranças evangélicas em protesto às declarações de Lula sobre Israel.

Wajngarten, que hoje advoga para Bolsonaro, confirma o encontro. E diz que ele e Sóstenes estão convidando lideranças como Silas Malafaia, o bispo Robson Rodovalho e integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus.

"Será um ato de repúdio às falas do Lula, que comparou Israel ao Hamas", afirma ele.

Wajngarten diz que ainda não convidou Jair Bolsonaro para o encontro.

A iniciativa dele é isolada, e não terá a participação de entidades que representam oficialmente os judeus no Brasil.

Na segunda-feira (13), Lula afirmou que depois do "ato de terrorismo do Hamas", a reação do Estado de Israel seria "tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério".

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) reagiu afirmando que a declaração de Lula era perigosa.

O presidente, no entanto, subiu o tom. Ao receber os brasileiros que foram repatriados de Gaza, ele disse que "se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo".