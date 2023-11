O escritor e jornalista Marcelo Duarte, colunista da Folha, e a escritora Penélope Martins vão lançar no próximo dia 28 o livro "Vida Instantânea" (Pandora Books), na Livraria da Vila, na Vila Madalena, em São Paulo. Na obra, eles narram a história de seis adolescentes que vencem um reality show e formam a banda Sweet.

O escritor Marcelo Duarte - @mdcurioso no Instagram

O grupo vira um sucesso instantâneo até que Bárbara, uma das integrantes, decide deixar a banda.

O livro conta também com uma trilha sonora que pode ser conferida nas plataformas digitais. As canções são escritas por Penélope, com produção musical de Rodrigo Di Giorgio e participação da voz de Rebecca Di Giorgio.

ESTANTE

O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, recebeu convidados na semana passada para o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras). O músico Gilberto Gil e o apresentador Pedro Bial estiveram presentes e participaram de uma conversa sobre a obra. O evento ocorreu no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.