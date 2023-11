O Caldeirão com Mion voltará a reunir Jojo Todynho, Dani Calabresa e outros humoristas em um novo quadro. No "TV Teca", que vai estrear no próximo dia 25, o apresentador Marcos Mion fará perguntas ao grupo de comediantes sobre momentos marcantes da história da TV. Eles vão poder responder de duas formas: falando a verdade ou inventando uma resposta.

Jojo Todynho, Welder Rodrigues, Lúcio Mauro Filho, Dani Calabresa e Luis Miranda, que fizeram o quadro 'ABC do Mion', voltarão ao Caldeirão no 'TV Teca'. Apenas Mariana Santos, que está no ar em "Elas por Elas", será substituída por Evelyn Castro - Manoella Mello 29.abr.2023/Globo

Convidados especiais terão de adivinhar se o humorista deu a resposta correta ou mentiu. Os atores Humberto Martins e Marcos Pasquim serão os dois primeiros participantes do quadro.

O "TV Teca" é uma releitura do "ABC do Mion", exibido de abril até agosto deste ano. A diferença é que na atração anterior o concorrente era anônimo e as perguntas eram sobre matérias escolares, e não sobre cenas e momentos marcantes de novelas, séries e programas de auditório da Globo, como agora.

Além de Calabresa e Jojo, o grupo de comediantes se mantém o mesmo com Welder Rodrigues, Luis Miranda e Lúcio Mauro Filho. A única exceção é Mariana Santos, que teve de deixar o Caldeirão por causa da novela "Elas por Elas", e foi substituída por Evelyn Castro.

"O 'TV Teca' mexe direto com a nossa memória afetiva. A imagem e o som têm o poder de nos transportar para lugares e épocas diferentes de nossas vidas, ainda mais o acervo tão poderoso e significativo da Globo", diz Marcos Mion.

Outras novidades são previstas para o Caldeirão ainda neste ano e em 2024. Um dos projetos, como adiantou o F5, é tirar Marcos Mion do estúdio, seja para entrevistar famosos em suas residências —a exemplo do que ele fez recentemente com Ana Maria Braga— ou visitar a casa de uma pessoa anônima.

