A apresentadora Astrid Fontenelle estreará a nova temporada do Chegadas e Partidas no dia 26 deste mês, no Fantástico (Globo). Será a primeira vez que a atração, que acompanha histórias de pessoas que estão nos saguões de aeroportos esperando ou se despedindo de alguém, será exibida na TV aberta. As outras dez temporadas foram ao ar no GNT.

A apresentadora Astrid Fontenelle apresenta o Chegadas e Partidas - Lucas Seixas/Globo

O canal a cabo seguirá transmitindo os episódios do programa a partir do dia 30, e em versões mais extensas do que o que é apresentado no Fantástico.

Outra novidade é que as gravações não foram feitas apenas em aeroportos. Desta vez, Astrid vai mostrar também histórias de quem circula pelo Terminal Rodoviário Tietê, na capital paulista.

Em um dos programas, a apresentadora acompanha a espera de um homem que aguarda a chegada do filho, da nora e dos netos, que moravam em Jerusalém e fugiram da guerra Israel-Hamas.

CALHAMAÇO

O pesquisador Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, recebeu convidados no evento de lançamento do livro "Números da Discriminação Racial — Desenvolvimento Humano, Equidades e Política Públicas", no Insper, em São Paulo, na semana passada. A publicação é organizada por ele e pelo também pesquisador Alysson Lorenzon Portella. O presidente do Insper, Guilherme Martins, passou por lá