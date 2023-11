A série "Línguas da Nossa Língua", do diretor Estêvão Ciavatta, será exibida no próximo dia 14 em sessão especial no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A produção, que teve cenas gravadas no próprio espaço cultural, aborda diferentes aspectos da construção do português falado no Brasil.

O diretor da série 'Línguas da Nossa Língua', Estêvão Ciavatta, ao lado do músico Arnaldo Antunes - Divulgação

A atração tem quatro episódios e vai estrear na HBO Max e na HBO na mesma data. O músico Arnaldo Antunes canta na abertura da série, que conta também com depoimentos de Caetano Veloso e Nélida Piñon, em sua última entrevista.

Maria Bethânia também participa da produção, lendo trechos de textos de autores brasileiros.

"Línguas da Nossa Língua" é uma produção Warner Bros. Discovery com a Pindorama Filmes.

Após a exibição de um episódio no Museu da Língua Portuguesa, haverá um debate com o diretor Ciavatta, a curadora especial do equipamento, Isa Grinspum Ferraz, a supervisora de produção de conteúdo de não-ficção da Warner Bros Discovery, Marina Pedral, e o rapper de origem guarani Xondaro Ka'aguy Reguá, que participa do filme.

CALHAMAÇO

O pesquisador Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, recebeu convidados no evento de lançamento do livro "Números da Discriminação Racial — Desenvolvimento Humano, Equidades e Política Públicas", no Insper, em São Paulo, na semana passada. A publicação é organizada por ele e pelo também pesquisador Alysson Lorenzon Portella. O presidente do Insper, Guilherme Martins, passou por lá