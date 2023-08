A Justiça de São Paulo proibiu Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, de citar, de forma expressa ou velada, ou fazer qualquer alusão ao nome da artista plástica Daniela Cutait em suas redes sociais.

A empresária Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, em foto postada no Instagram oficial da cantora - @galcosta no Instagram

A juíza Danielle Galhano Pereira da Silva, da 18ª Cara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), também determinou que Wilma exclua, no prazo de cinco dias a partir de sua intimação, tuítes com "conteúdo difamatório" publicados pela viúva contra a artista plástica.

Em junho, Wilma Petrillo disse que Daniela vivia "pendurada nos maridos" e que foi "faxineira" em Nova York.

A magistrada Danielle Silva também marcou uma audiência de conciliação para 1º de novembro. A decisão se dá nos autos da ação criminal ajuizada pela artista plástica contra a viúva de Gal Costa. Cabe recurso. A coluna tentou contato com Wilma, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto.

Para as advogadas Izabella e Bruna Borges, que representam Daniela Cutait, a sentença reconhece a importância de se proteger a honra da artista plástica. "A proibição de que Wilma cite Daniela, direta ou indiretamente, em suas redes sociais, é essencial para evitar que novas postagens criminosas sejam feitas", dizem as advogadas, em nota.

As afirmações de Wilma foram feitas no final de junho, após Daniela cobrá-la publicamente por não pagar as contas de luz e gás da casa em que reside em São Paulo.

O imóvel foi vendido pela artista plástica para Gal Costa em 2020. Desde então, ela afirma que enfrenta problemas porque muitas das contas da propriedade seguem no nome dela –e algumas não foram pagas.

Dois dias depois da publicação, Wilma disse à coluna que Daniela mentia ao afirmar que ela não pagava as contas de luz e gás da casa. "Essa mocinha deve ser louca", afirmou a viúva, por meio de mensagem de WhatsApp.

"Essa senhora se diz proprietária do imóvel, vive pendurada nos maridos ingênuos. Alugava quartos na casa para se bancar, e, na verdade, o imóvel pertencia aos filhos", disparou.

"O maior mérito dela é dizer que morou em Nova York por dois anos. Faxineira? Quem sabe. Patética", prosseguiu. "Artista plástica famosa, não? O que diria eu que vivi 30 anos em NY?", indagou.

Afirmações semelhantes foram feitas por Wilma em seu Twitter.

Daniela entrou com um outro processo também na área cível contra Wilma para obrigá-la a trocar a titularidade das contas. Neste caso, porém, ainda não há uma decisão.

A artista plástica diz que a confusão toda começou em 2021, quando seu CPF chegou a ser incluído no cadastro de devedores do Serasa pelo atraso no pagamento do boleto de luz da casa que tinha vendido para Gal.

Daniela Cutait afirma que pagou a conta, de R$ 2.499, 54, para resolver a situação. Esse valor, alega, nunca foi ressarcido por Wilma.



A viúva de Gal enviou à coluna, por WhatsApp, comprovantes de pagamentos de contas de luz de maio e junho deste ano —mas não se pronunciou sobre a acusação de Daniela, de que o cano foi dado há mais de dois anos, e não em 2023.

Disse apenas que o assunto era "desagradável demais" e que seus advogados cuidariam do problema.



Wilma também mandou à reportagem um boleto de consumo de gás saldado em março.



Mas o problema, segundo Daniela Cutait, são contas de gás em aberto de outros meses —uma de janeiro e outra de maio.

Daniela mandou ainda à coluna fotos do boleto de gás de junho em que está escrito que existe "fatura[s] em atraso".

Também encaminhou print do site da Comgás que mostra que as contas de gás de janeiro e maio da casa que vendeu a Gal não teriam sido pagas, no valor total de R$ 50,71.

Gal Costa morreu aos 77 anos, no dia 9 de novembro do ano passado.

Em reportagem publicada na edição de julho da revista Piauí, ex-funcionários e amigos da cantora acusam Wilma Petrillo de assédio moral, ameaças e golpes financeiros. Procurada pela revista, ela não se pronunciou.