A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) sediará no sábado (25) o lançamento oficial do podcast "Um Grande Dia para as Escritoras", narrado pelas autoras Giovana Madalosso, também colunista da Folha, e Sandra Acosta.

Foto do livro 'Um Grande Dia para as Escritoras' mostra escritoras reunidas no Estádio do Pacaembu - São Paulo - Armando Prado/Divulgação

O projeto conta a história do movimento que já levou mais de 2.300 escritoras a se reunirem em espaços públicos e serem fotografadas com seus livros em punho.

Inspirado em uma foto de Art Kane com grandes jazzistas dos anos 1950, a mobilização teve início no ano passado, durante o evento literário A Feira do Livro, em São Paulo. Na ocasião, mais de 400 escritoras se reuniram em frente ao estádio do Pacaembu para o clique.

"Não é preciso ser escritora. Se você se interessa por arte, feminismo, ativismo ou experiências coletivas, você vai adorar esse podcast. Porque é, acima de tudo, sobre o poder de mobilização e transformação de um coletivo", afirma Madalosso.

O projeto reúne depoimentos de 24 autoras de diferentes regiões do país. A escritora e colunista da Folha Tati Bernardi, a vencedora do prêmio Jabuti Cida Pedrosa e a ex-deputada Manuela 'D'Ávila são algumas das entrevistadas.

O evento de lançamento oficial de "Um Grande Dia para as Escritoras", um podcast de episódio único, será realizado na Casa 7 selos, às 13h, em Paraty.

Além do projeto em áudio, a mobilização rendeu o livro "Um Grande Dia para as Escritoras: Autoras do Brasil Mostram a Cara" (Bazar do Tempo), lançado neste ano.

O volume traz fotos do movimento, textos de mais de 70 escritoras e os nomes de 2.302 mulheres que participaram das imagens. A organização é assinada por Deborah Goldemberg, Esmeralda Ribeiro, Giovana Madalosso, Paula Carvalho e Sony Ferseck.