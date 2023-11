A quantidade de reclamações contra companhias aéreas no país caiu 18,9% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. O índice equivale a uma média de 72,4 queixas a cada 100 mil passageiros.

Em números absolutos, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) registrou 21.253 reclamações entre os meses de julho e setembro.

Movimentação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos - 17.ago.2023/Folhapress

O monitoramento da agência é feito pela plataforma consumidor.gov, do Ministério da Justiça, em que as companhias aéreas mantêm o atendimento dos clientes.

Os temas que mais motivaram queixas dos consumidores no trimestre referem-se a alterações de voo pela empresa aérea (20,4%), mudanças solicitadas pelo passageiro (15,7%) e reembolso (15,2%).

Entre as companhias nacionais, a Gol teve o melhor desempenho, com 62,5 reclamações a cada 100 mil passageiros, seguido por Latam, com 65,1, e pela Azul, com 69,8.

Já no caso das empresas estrangeiras que operam no Brasil, a United Airlines aparece no topo, com 53,7 queixas a cada 100 mil viajantes, ante 65,1 da Aerolíneas Argentinas e 80,5 da Air France.

