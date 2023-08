O filme "O Sequestro do Voo 375" acaba de ganhar data de estreia nos cinemas brasileiros: 7 de dezembro. Quando recebeu o convite para dirigir o longa, Marcus Baldini diz que logo se interessou pelo projeto: "Como assim quase tivemos um 11 de setembro no Brasil e ninguém sabe?", afirma ele à coluna.

Os atores Diego Montez, Juliana Alves, Danilo Grangheia, César Mello, Wagner Santisteban e Arianne Botelho posam com a produtora Joana Henning e o diretor Marcus Baldini no set do filme "O Sequestro do Voo 375" - Juliana Chalita/Divulgação

ATAQUE

O filme se baseia em uma história real. Em 1988, um homem sequestrou um voo comercial. O seu objetivo era arremessar a aeronave contra o Palácio do Planalto, numa resposta a crise vivida pelo Brasil. O piloto Fernando Murilo de Lima e Silva, morto em 2020, fez uma série de manobras e conseguiu impedir a ação do sequestrador.

ATAQUE 2

"Falta nosso cinema dialogar mais com o público e trazer audiências grandes fora da comédia, algo que sempre busquei nos meus filmes", afirma Baldini, que dirigiu "Bruna Surfistinha" (2011) e "Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou" (2014).

SUPERPRODUÇÃO

Projeto da produtora Escarlate com coprodução da Star Original Productions, "O Sequestro do Voo 375" foi gravado em parte nos pavilhões dos antigos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

AVIÃO

Um Boeing da empresa aérea Vasp foi remontado dentro do set de filmagem para que fosse possível simular as manobras realizadas pelo piloto naquele 29 de setembro de 1988. Para o diretor, foi muito importante reconstruir a aeronave. "Tinha dias que eu tinha a impressão de que nada ia funcionar, mas no final com muito trabalho de preparação e planejamento, posso dizer que conseguimos um resultado realista e emocionante", diz.

HISTÓRIA

Raimundo Nonato Alves da Conceição, o sequestrador, havia sido atingido pela crise econômica que maltratava o Brasil da época, que ainda se reorganizava no pós-ditadura. Na data, dentro do avião, ele matou o copiloto Salvador Evangelista. Depois, foi baleado pela Polícia Federal.

O pouso aconteceu com um caça supersônico da FAB na cola e depois que o piloto, vendo o ponteiro de combustível se aproximar do zero, decidiu se arriscar e mergulhar a aeronave numa queda em parafuso de 9.000 metros.

ELENCO

Os atores Danilo Grangheia e César Mello interpretam piloto e copiloto, e Juliana Alves, Wagner Santisteban, Diego Montez e Arianne Botelho atuam como parte da tripulação. Nonato, o sequestrador, é vivido por Jorge Paz.

