O filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para a mostra The Contenders 2023, organizada anualmente pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

Para a escolha, o Departamento de Cinema do museu faz uma avaliação dos principais lançamentos dos estúdios no ano a fim de eleger produções "influentes e inovadoras" e que, na visão deles, terão vida longa. "Que sejam destinados às glórias dos prêmios ou lembrados como clássicos cultuados, cada um desses filmes é candidato a ter significância histórica duradoura", informa o site oficial da mostra.

Cena do filme 'Retratos Fantasmas', de Kleber Mendonça Filho, exibido no Festival de Cannes de 2023 - Divulgação

O festival começa nesta quarta (15) com a exibição de "Vidas Passadas", da coreano-canadense Celine Song, que só deve estrear no Brasil no ano que vem.

"Retratos Fantasmas" será apresentado na próxima terça (21). Também foram selecionados outros destaques do cinema mundial, como "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, "Barbie", de Greta Gerwig, "Oppenheimer", de Christopher Nolan, e "Anatomia de uma Queda", da diretora Justine Triet, vencedor da Palma de Ouro em Cannes.

No filme, Kleber Mendonça mostra a história do Recife a partir do fim das salas de cinema de rua. O longa tem produção da francesa Emilie Lesclaux, mulher do cineasta. Os dois são responsáveis também por "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019).

"Retratos Fantasmas" estreou mundialmente em Cannes e já foi selecionado para mais de 30 festivais internacionais. O documentário também foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo próximo Oscar de melhor filme internacional.