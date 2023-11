Um grupo formado por ex-ministros e ex-secretários de Estado, juristas e até mesmo um vencedor do Nobel da Paz encaminhou ao Departamento de Justiça dos EUA uma carta em que expressam extrema preocupação com a extradição do fundador do Wikileaks, Julian Assange, para o país norte-americano.

Assange foi responsável por um dos maiores vazamentos de papéis secretos das Forças Armadas dos EUA. Ele foi preso em 2019, após passar sete anos abrigado na embaixada do Equador em Londres. No ano passado, o governo do Reino Unido aprovou sua extradição.

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, na varanda da embaixada do Equador em Londres, onde ficou refugiado - Justin Tallis - 19.mai.2017/AFP

"É evidente que o longo processo de criminalização deste jornalista, ameaçado com uma pena nos EUA que pode chegar aos 175 anos de prisão, tem um alcance que ultrapassa em muito os limites das possíveis consequências para ele pessoalmente", diz a carta enviada ao Departamento de Justiça.

"É uma agressão aos princípios universalmente consagrados que garantem a livre atividade jornalística, o exercício do direito à informação e à liberdade de expressão", segue o documento.

O ofício é assinado, no Brasil, pelos ex-ministros José Carlos Dias, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Paulo Sérgio Pinheiro, pelos advogados e ex-secretários Antônio Claudio Mariz de Oliveira e Belisário dos Santos Jr. e pelo jornalista Paulo Vannuchi.

Se uniram a eles o argentino Adolfo Pérez Esquivel, laureado com o Nobel da Paz em 1980, o ex-integrante da Corte Suprema de Justiça da Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, o jurista italiano Luigi Ferrajoli, o ativista ítalo-brasileiro José Luiz Del Roio e o ex-presidente da Corte Constitucional do Equador Patrício Pazmiño Freire.

"A democracia e os seus princípios devem pairar acima das posições políticas e das opções ideológicas. Dois destes princípios, que são a liberdade de informação e a liberdade de opinião, estão prestes a sofrer uma agressão perigosa, com consequências nefastas que poderão alastrar por outras nações", afirmam.

"Por todas estas razões, estes signatários esperam que haja uma revisão na decisão do governo americano e do Judiciário do Reino Unido para que o pedido de extradição de Julian Assange possa ser revogado, ou que sua extradição não seja concedida e todas as acusações contra ele sejam retiradas incondicionalmente", finalizam.

