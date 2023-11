Além de atores consagrados como Marcos Palmeira e Juliana Paes, a Globo escalou nomes menos conhecidos do grande público para o remake de "Renascer". Um deles é o ator manauara Adanilo, que fará sua estreia em novelas como Deocleciano, braço-direito do protagonista José Inocêncio, interpretado na primeira fase pelo ator Humberto Carrão.

O ator Adanilo caracterizado como Deocleciano em "Renascer" - Fabio Rocha/Globo

Na versão original da trama, exibida em 1993, o personagem foi vivido por Leonardo Brício e Roberto Bonfim. Desta vez, Jackson Antunes assumirá o papel na segunda fase. Embora com menos trabalhos na TV aberta, Adanilo tem se destacado em séries e filmes. Ele participou do longa "Eureka", do diretor argentino Lisandro Alonso, exibido no Festival de Cannes deste ano, e também na série "Segunda Chamada", do Globoplay.

Descendente de povos das regiões do Baixo Solimões e do Baixo Tapajós, Adanilo se define como um ator indígena. Para viver Deocleciano, o artista usará lente de contato colorida.

Com previsão de estreia para janeiro de 2024, a novela é baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa e escrita por seu neto Bruno Luperi.

MINHA HISTÓRIA

A ex-cerimonialista do Palácio dos Bandeirantes Brasilia de Arruda Botelho recebeu convidados para o lançamento da biografia "Brasilia Botelho: A Grande Dama Cerimonialista" (Azulsol), escrita pelo jornalista Ricardo Viveiros. O evento foi realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, na capital paulista, na noite de segunda (6). A ex-secretária de Educação de São Paulo Rose Neubauer esteve lá.