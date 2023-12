A apresentadora Ana Hickmann está fazendo o levantamento detalhado das dívidas acumuladas pelas empresas que ela tinha em sociedade com o marido, Alexandre Correa.

Ana Hickmann com o cachorrinho Joaquim - Instagram @ahickmann

Ela deve apresentar um relatório à Justiça para que ele seja responsabilizado pelos prejuízos, já que a apresentadora afirma que não tinha conhecimento da má gestão dos negócios.

Os dados preliminares mostram que até mesmo o Canil Hickmann, mantido por Ana, acumula dívidas, de R$ 6.909,59.

Ana já declarou que ama os animais e, em 2022, deu uma entrevista afirmando que, além do canil, era tutora de 150 animais: 19 cães, dois coelhos, dez calopsitas, um papagaio, nove galinhas-d’angola, 14 carpas e cem peixes ciclídeos africanos.

Os valores dos débitos das demais empresas são os seguintes: R$ 19.214.533,22 em nome da Hickmann Serviços Ltda., R$ 4.251.640,55 em nome da Hickmann Comércio e Confecções Ltda., R$ 237.792,35 em nome da CH Fashion, R$ 44.832,36 em nome da Hickmann Franchising e R$ 2.306.333,62 em nome da Hickmann Moda Fashion.

A apresentadora tem também dívidas pessoais, de cerca de R$ 3,5 milhões. As dívidas no nome de Alexandre chegam a R$ 4,8 milhões, segundo o levantamento feito pela equipe de Ana.

Em 25 anos de relacionamento, regulado pelo regime de comunhão parcial de bens, as partes construíram um patrimônio que inclui sete empresas e oito imóveis.

Em 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou Correa por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, ela recapitulou a briga que aconteceu em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde o casal morava. Ana afirmou que Alexandre tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

Durante a entrevista, Ana Hickmann disse também que foi vítima de violência patrimonial. A apresentadora insinuou que o marido destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas. O empresário nega a agressão e a violência patrimonial.

