Os advogados de Alexandre Correa ingressaram nesta quinta (7) com uma ação cautelar de tutela de urgência na Vara de Falências da Comarca de São Paulo para que sejam suspensas, pelo prazo de 60 dias, execuções de credores contra a empresa Hickmann Serviços Ltda., que ele possui em sociedade com a apresentadora Ana Hickmann.

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, em evento no ano passado - Mathilde Missioneiro -26.ago.2022/Folhapress

No documento, a defesa do empresário diz que, se a suspensão for aceita, pretende "interpor ação de recuperação judicial" para evitar a falência "desta que sempre foi uma empresa próspera".

Afirma, ainda, que a estratégia segue o exemplo de "diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual [de Lula] e da crise que assola o mundo", citando as guerras na Ucrânia e entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Os "resquícios do fechamento do comércio após a pandemia de Covid" também são usados como justificativa para a situação atual da empresa da apresentadora.

Em 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou Correa por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação.

A apresentadora afirmou que teria sido vítima também de violência patrimonial. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, Ana insinuou que o ex-marido destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas. "Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. Ainda não posso dar detalhes", disse ela. O empresário nega as acusações.

Ana disse ainda que o casal e a empresa tinham dívidas e que esse foi um dos motivos da briga entre eles.

Na ação cautelar, os advogados de Correa pedem que seja reduzido em 50% os salários dos funcionários, assim como o pagamento dos serviços de terceiros e a retirada mensal dos sócios. Esses recursos, afirmam eles, deverão serão revertidos para o pagamento de débitos públicos e privados, honorários e outras despesas.

Correa quer também que seja determinada a instalação de um processo de mediação e arbitragem envolvendo credores e devedores "a fim de buscar uma solução pacífica e amigável".

No processo, ele solicita ainda a liberação de bloqueios de contas bancárias, móveis e imóveis pertencentes aos sócios da empresa, Ana e Alexandre, para "preservação do núcleo familiar e do atendimento das necessidades alimentares, de moradia e outras".

Na ação, os advogados do empresário afirmam que, por causa da medida protetiva que impede Correa de se aproximar de Ana, ele não pode ingressar na empresa ou falar com funcionários e, por isso, não teria acesso aos documentos para entrar com o pedido de recuperação judicial.

Ele requer que Ana e os atuais administradores apresentem esses documentos a fim de poder entrar com a medida e evitar a falência.

A ação diz ainda que o balanço da empresa do ano passado "comprova lucros superiores a R$ 8 milhões, sem contar com o rendimento e capital pessoal e empresarial dos sócios cujo montante é mais que suficiente para adimplir com todas as pendências financeiras e econômicas em médio prazo".

Correa é representado pelos advogados Enio Martins Murad e Diva Carla Bueno Nogueira.