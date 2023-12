O Carnaval de São Paulo terá 654 desfiles de rua nos oitos dias de folia em 2024. Ao todo, 590 blocos vão participar da festa popular —os cortejos podem sair mais em mais de uma data.

As inscrições ocorreram em outubro. Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o dia com maior número de agremiações nas ruas será no início do pré-Carnaval, em 3 de fevereiro.

Foliões acompanham a passagem do Bloco Acadêmicos do Cerca Frango pelas ruas da Vila Romana, na zona oeste de SP - Eduardo Knapp - 21.fev.23/Folhapress

Na data, há 128 desfiles programados, com maior contração na região central, que totaliza 31 cortejos. Em seguida aparecem Pinheiros, com 22, e a Lapa, com 14.

A pasta da Subprefeitura será a responsável pelo carnaval de rua, que até então era organizado pela Secretaria da Cultura, chefiada por Aline Torres —neste ano, a gestão da secretária foi duramente criticada por coletivos de blocos.

Mesmo com a mudança, os grupos seguem criticando a falta de diálogo com a prefeitura, e pedem algumas mudanças, como o horário limite da festa. Atualmente, os desfiles devem acabar até as 18h, e os blocos reivindicam autorização para que a folia se estenda até as 22h.

O pré-Carnaval está marcado para os dias 3 e 4 de fevereiro, enquanto a festividade vai do dia 10 ao dia 13. O pós acontece em 17 e 18 de fevereiro.

COPO CHEIO

O jornalista, tradutor e colunista da Folha Daniel de Mesquita Benevides recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Gelo e Gim: Crônicas sobre Drinques, Suas Receitas, Cinema, Música, Literatura e Outras Misturas". O evento foi realizado no São Cristóvão Bar e Restaurante, em São Paulo, na noite de terça (12). A socióloga e cientista política Maria Victoria Benevides e o livreiro Ricardo Lombardi estiveram lá.