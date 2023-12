O tradicional bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta já definiu as datas para a realização de seus ensaios para o Carnaval de 2024. Os encontros ocorrerão no Galpão Cultural do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na região central de São Paulo, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro.

A atriz Alessandra Negrini durante o cortejo do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta em 2023, na avenida da Consolação, em São Paulo - Bruno Santos - 12.fev.2023/Folhapress

A participação nos ensaios será gratuita e aberta ao público. Os eventos serão capitaneados pelo músico Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, e pela Banda do Baixo Augusta.

O desfile de 2024 celebrará os 15 anos de existência do Acadêmicos. Rainha do bloco, a atriz Alessandra Negrini terá um figurino especial de "debutante" e dançará uma valsa executada por músicos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, sob a regência do maestro Edilson Ventureli.

O cortejo ainda contará com a participação de celebridades e personalidades como a médica e apresentadora Thelma Assis, que será nomeada Diva do Baixo Augusta, as cantoras Fafá de Belém, Tulipa Ruiz e Jaloo, a atriz Marisa Orth, o escritor Marcelo Rubens Paiva e a atriz e bailarina Márcia Dailyn.

Marcado para 4 de fevereiro, o desfile do próximo ano terá como mote o tema "Resiste Amor em SP", inspirado na música "Não Existe Amor em SP", do rapper Criolo. O artista será convidado a apresentar para o público algumas de suas composições.

O rapper Rico Dalasam em ensaio fotográfico para divulgar seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante" - Carol Curti/Divulgação

O cantor Rico Dalasam lançará na próxima quinta-feira (14) seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga (EBUDNOTG)". Uma prévia do trabalho já pôde ser conferida pelos fãs do artistas em alguns de seus shows recentes, em que foram apresentadas faixas do novo trabalho.

"Me dei conta de que a dualidade, que sempre acompanha minha obra, dessa vez quer se mostrar do amor à orfandade", conta Dalasam, ao falar sobre o processo criativo em torno do disco. "Se eu quisesse dar um passo nas coisas do amor, eu preciso voltar para me buscar no orfanato da minha história", conclui.