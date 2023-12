A brasileira Alessandra Montagne irá comandar um dos restaurantes do Museu do Louvre, em Paris. Nascida no Rio de Janeiro, ela é chef das casas Nosso e Tempero na capital francesa.

A chef Alessandra Montagne no restaurante Nosso, em Paris, na França - Anne Claire Heraud/Divulgação

O anúncio foi feito pelo Musiam Paris, negócio de Alain Ducasse que venceu a concorrência para cuidar da operação de todos os restaurantes do museu nos próximos dez anos.

"É uma honra ser selecionada para criar a nova experiência gastronômica do Louvre. Só tenho a agradecer com muito carinho ao chef Alain Ducasse, também meu mentor, por essa oportunidade maravilhosa", celebra Alessandra.

Além da brasileira, os outros nomes que estarão à frente das operações no museu são Jessica Prealpato, chef-pâtissière no hotel San Régis, o chef Florent Ladeyn, do Auberge du Vermont, os padeiros criativos Pascal Rigo e Arnaud Chevalier e o chef Vivien Durand, do Le Prince Noir.

Alessandra nasceu filha de uma empregada doméstica no Vidigal, no Rio de Janeiro. Aos oito dias de vida, foi entregue pela mãe para os avós paternos, que a criaram na cidadezinha de Poté, no interior de Minas Gerais.