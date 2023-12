O dono do Bar Brahma, Álvaro Aoas, fez uma convocação em suas redes sociais pedindo a "todos que querem ajudar" o local a resistir "ainda por décadas" chamem amigos e parentes a frequentá-lo.

Ele sugere que as pessoas se disponham a "curtir uma boa música brasileira ou tomar um chopp cremosíssimo e estupidamente gelado, ou a ir em outros bares, restaurantes ou espaços culturais do centro de São Paulo" para ser "resistência junto com a gente".

Fachada do Bar Brahma, na avenida São João, no centro de São Paulo - Adriano Vizoni - 24.mar.2020/Folhapress

O bar foi atacado na noite de domingo (3) depois que um dos integrantes de um grupo conhecido como "gangue da bike" ter sido agredido em frente ao local por uma pessoa que ele tentou assaltar.

Um dia depois, a unidade do McDonald's que fica na mesma região foi depredada por seis pessoas, que chegaram em motos e bicicletas e começaram a atirar objetos e pedras na loja. A confusão teria começado depois que um entregador foi agredido

Vídeos que registraram a ação mostraram PMs assistindo a cena, sem reagir.

Álvaro afirma que conversou por mensagem com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e que também telefonou para o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP).

"Eu pedi socorro a eles, no sentido de que ajudem o centro, que é o coração de São Paulo", afirma.

Ele também diz que enviou a mensagem a amigos e clientes porque, se as pessoas se afastarem da região, bares, restaurantes e centros culturais vão fechar as portas, e o centro ficará entregue a criminosos.

"Nós somos milhões, e eles [criminosos] são dezenas. Se o povo não ocupar as ruas, os restaurantes, os centros culturais, os bares, os espaços todos, eles vão vencer", segue.

Álvaro diz acreditar que a polícia deve fazer vigilância permanente nos locais mais conhecidos do centro, e não ficar apenas por um período e depois "afrouxar".

Desde o incidente, diz, viaturas estão estacionadas perto do Bar Brahma.

