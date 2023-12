Grupo ataca unidade do McDonalds no centro de São Paulo

São Paulo

A unidade da rede McDonald´s que fica na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foi depredada por um grupo de pessoas no início da noite desta segunda-feira (4). Segundo a Guarda Civil Metropolitana, seis motociclistas participaram da ação.

O ataque aconteceu por volta das 20h, quando o restaurante estava aberto.

Fachada da unidade McDonald´s na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Uma testemunha disse que o grupo chegou em motos e bicicletas e começaram a atiraram pedras e outros objetos no imóvel. Ainda segundo ele, diversos equipamentos eletrônicos furam destruídos durante a ação. Ele afirmou ainda que os agressores eram entregadores.

Ainda de acordo com a testemunha, no momento do ataque os funcionários tiveram que se esconder.

A reportagem esteve no local por volta das 22h, e viu parte do estrago causado na ação. Funcionários estavam dentro do imóvel limpando o local.

A testemunha disse que o ataque foi motivado por uma confusão que tinha ocorrido no domingo (3), mas não soube detalhar o que teria acontecido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra parte da ação. Um dupla de policiais militares que estava próxima precisou entrar em uma loja para se abrigar. Pouco tempo depois, um dos agentes deixa o imóvel vizinho ao McDonald´s e chega a apontar uma arma para o grupo, que foge.

É possível ver nas imagens que parte dos agressores usa mochilas que costumam ser usadas por entregadores.

Policiais militares e guardas-civis estiveram no local, mas o caso não foi registrado. Não há informações de feridos.

A reportagem procurou o McDonald´s no fim da noite desta segunda-feira, mas até a publicação do texto a rede não havia se pronunciado.

A unidade fica próxima do Bar Brahma, que na tarde domingo foi atacada também a pedradas por um outro grupo. A ação teria sido motivada após um homem suspeito de tentar furtar um celular ser agredido. Após fugir, ele teria chamado outras pessoas, que foram ao local com pedras e outros objetos.