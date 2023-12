O longa brasileiro "Levante", que fez sua estreia na França na sexta (8), já chegou a 50 salas de cinema do país europeu, simultaneamente. Dirigido por Lillah Halla, o filme foi premiado em festivais internacionais como o de Huelva, na Espanha, e o de Cannes, na França.

Cena do filme "Levante", de Lillah Halla, exibido no Festival de Cannes de 2023 - Divulgação

DIVINO...

"Que a gente tenha conseguido atravessar os últimos anos da história do nosso país e conseguido terminá-lo, já parecia um milagre", afirma a cineasta.

... MARAVILHOSO

"Mas que 'Levante', além disso, fosse feito com tanta gente talentosa e dedicada, estreasse em grande estilo, recebesse tantos reconhecimentos e chegasse ao tão esperado encontro com a sua audiência de uma maneira tão contagiante, transmitindo um pouco da coragem incendiária e da potência coletiva e do desejo que nos moveu a criá-lo, é a realização de um projeto de vida", acrescenta a cineasta.

FICHA

A estreia do longa nos cinemas brasileiros está prevista para o próximo ano. "Levante" é uma produção de Arissas e Manjericão Filmes, do Brasil, In Vivo Films, da França, e Cimarrón Cine, do Uruguai. A coprodução é assinada por Vitrine Filmes, Canal Brasil, Telecine e RioFilme, e a distribuição, por Vitrine e Lira Filmes.

Versão internacional do pôster do filme "Levante", da diretora brasileira Lillah Halla - Divulgação

CLÁSSICO

O maestro João Carlos Martins - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O maestro João Carlos Martins rege a Bachiana Filarmônica Sesi-SP em concerto de Natal, quatro dias após realizar uma cirurgia de grande porte no quadril. O músico se apresentou ao lado do cantor Péricles no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite de segunda (11).