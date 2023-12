A regente portuguesa Priscila Bomfim fará a sua estreia no Theatro Municipal de São Paulo com a Orquestra Experimental de Repertório no próximo dia 18. Os vencedores do Concurso de Canto Lírico Joaquina Lapinha, dedicado a solistas pretos, pardos e indígenas, vão participar da apresentação.

Bomfim foi a primeira mulher e diretora musical a reger óperas da temporada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A regente Priscila Bomfim - Ana Clara Miranda/Divulgação

MAJESTADE

A cantora Luísa Sonza durante as gravações do especial de Roberto Carlos, da TV Globo - Manoella Mello/Divulgação

A cantora Luísa Sonza é um dos novos nomes da música brasileira que se apresentarão com Roberto Carlos em seu tradicional especial de fim de ano. Ao lado do rei, Sonza interpretou a faixa "Olha", composta por Roberto e Erasmo Carlos, e também "Chico", hit lançado pela cantora pop neste ano.

"Cresci assistindo ao especial e ouvindo Roberto Carlos. Cantar com ele e poder ter essa troca com um artista tão incrível é muito gratificante", conta ela. O programa vai ao ar no dia 22 deste mês, na TV Globo.