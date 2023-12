São Paulo

O cantor Rico Dalasam lançará na próxima quinta-feira (14) seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga (EBUDNOTG)".

O rapper Rico Dalasam em ensaio fotográfico para divulgar seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante" - Carol Curti/Divulgação

AMOSTRA

Uma prévia do trabalho já pôde ser conferida pelos fãs do artistas em alguns de seus shows recentes, em que foram apresentadas faixas do novo trabalho.

PROFUNDO

"Todas as vezes em que adiei o lançamento desse disco, estive na procura do exercício abissal, o evento canônico dessa narrativa. Foi quando me dei conta de que a dualidade, que sempre acompanha minha obra, dessa vez quer se mostrar do amor à orfandade", conta Dalasam, ao falar sobre o processo criativo em torno do disco.

PROFUNDO 2

"Se eu quisesse dar um passo nas coisas do amor, eu preciso voltar para me buscar no orfanato da minha história", conclui.