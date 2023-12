A banda mineira Lagum se prepara para lançar vídeos inéditos de sua última turnê pelo país e pela Europa, em que apresentou ao público músicas do álbum "Depois do Fim". Os registros serão publicados nos próximos dias no canal do grupo no YouTube.

A banda Lagum, que se prepara para lançar registros de sua mais recente turnê - Breno Galtier/Divulgação

"Hoje em dia, com a facilidade do consumo de música na palma da mão e, ao mesmo tempo, a dificuldade geográfica de levar nosso show para todo o Brasil, nós queremos levar para a casa das pessoas aquilo que mais nos orgulhamos e nos conectamos", afirma o vocalista Pedro Calais.

MEMÓRIAS

O ator e diretor Selton Mello recebeu convidados como o ator Zé Carlos Machado no lançamento da sua autobiografia "Eu me Lembro", na noite de segunda (4). As atrizes Mariana Ximenes e Mônica Martelli compareceram ao evento, que ocorreu na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo.