Os cineastas Liliane Mutti e Daniel Zarvos, diretores de "Miúcha: A Voz da Bossa Nova", preparam um longa-metragem sobre a história de Astrud Gilberto, morta em junho deste ano.

A cantora Astrud Gilberto posa para foto, em São Paulo (SP) - Acervo UH/Folhapress

TELONA

Batizado como "A Segunda Canção Mais Tocada do Mundo", o documentário feito a partir de imagens de arquivo será narrado em primeira pessoa, pela voz da própria cantora.

ARQUIVOS

O trabalho, que está em fase de produção, resgatará uma entrevista ainda inédita no Brasil em que Astrud conta bastidores do clássico "Garota de Ipanema" e do showbiz.

Astrud Gilberto em foto de arquivo resgatada pelos diretores Liliane Mutti e Daniel Zarvos para o longa "A Segunda Canção Mais Tocada do Mundo" - Divulgação

FENÔMENO

Interpretada pela artista, a versão em inglês "The Girl from Ipanema" se tornou a segunda canção mais tocada no mundo, ficando atrás apenas do hit "I Want to Hold Your Hand", dos Beatles.

FENÔMENO 2

"O boom de ‘Garota de Ipanema’, música que ganhou mais de 400 versões pelo mundo e integrou a trilha sonora de dezenas de filmes, é contado por essa artista que passou 58 anos sem cantar no Brasil, buscando revelar o protagonismo das mulheres no movimento da Bossa Nova", afirma Liliane Mutti sobre o projeto.

MEMÓRIAS

O longa documental ainda deve trazer um depoimento de Nara Leão sobre o dia em que ela apresentou a cantora a João Gilberto, com quem Astrud se casaria.

NO PRELO

O sambista Mosquito, que lançará em breve o single "Pega-Pega" e prepara seu novo disco - Fernando Young/Divulgação

O sambista Mosquito lançará na próxima quinta (30) o single "Pega-Pega". A faixa versa sobre amor e imprevisibilidade e foi escrita em parceria com Claudemir Rastafari, compositor de canções que se consagraram nas vozes de cantores como Alcione, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho. O músico Pretinho da Serrinha assina a produção da faixa —uma parceria que se repetirá em outras composições do novo disco de Mosquito, previsto para o primeiro trimestre de 2024.