O músico Alceu Valença será a primeira atração confirmada para o Nômade Festival 2024, que ocorrerá no parque Villa-Lobos, na capital paulista, nos dias 25 e 26 de maio. Além dele, a organização do evento já fechou uma apresentação com a cantora Pabllo Vittar, que deve ser anunciada nos próximos dias.

Alceu Valença durante show da Virada Cultural, em São Paulo - Eduardo Knapp - 28.mai.2023/Folhapress

PALCO

Esta será a primeira vez que Valença se apresenta no festival. Sua setlist incluirá sucessos que marcaram seus mais de 50 anos de carreira, como "Anunciação", "Tropicana" e "Coração Bobo". Os ingressos para o Nômade já podem ser adquiridos por meio do site Ticket360.

ESTANTE

O jornalista André Barcinski recebeu convidados no lançamento da biografia "Tudo Passará – A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite de quinta (9), na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No evento, Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor, participaram de um bate-papo com o escritor. O compositor Cláudio Fontana também esteve presente.