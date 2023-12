O apresentador Marcos Mion recebeu o filho mais velho, Romeo, no Caldeirão especial de Natal, que vai ao ar no próximo dia 23, na Globo. Ao som de "Jailhouse Rock", de Elvis Presley, o jovem de 18 anos fez uma apresentação de dança ao lado da sua professora Mariana Pires.

Romeo é autista e deu nome à lei que instituiu a carteira de identificação para autistas.

Foi o próprio Romeo que pediu para o pai fazer uma performance na atração. "Como negar o pedido do maior fã do programa? Entender tudo e o quanto ele superou e controlou para estar ali brilhando é algo que me emociona e orgulha de uma forma incalculável", diz o apresentador.

MOVIMENTO

A atriz Christiane Torloni compareceu ao espetáculo "Francisco(s)", em homenagem a Chico Buarque e Francis Hime, do Studio3 Cia. de Dança, na noite de quinta-feira (14), no auditório do Masp, em São Paulo. Também responsável pelos arranjos da apresentação, o compositor Francis Hime e sua mulher, a cantora Olivia Hime, prestigiaram a sessão. A atriz Tuna Dwek passou por lá.