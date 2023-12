Marília Gabriela voltará ao teatro em 2024. A jornalista e apresentadora vai contracenar pela primeira vez nos palcos com o seu filho mais novo, o ator Theodoro Cochrane, em uma peça que mistura ficção e realidade.

A apresentadora Marília Gabriela e o filho Theodoro Cochrane - Ronny Santos -15.abr.2022/Folhapress

"A Última Entrevista de Marília Gabriela" deve estrear no Teatro Unimed, em São Paulo, no primeiro semestre do ano que vem.

Na montagem, a jornalista resolve se aposentar, mas antes decide dar uma última entrevista para o filho. E o que era para ser uma celebração, acaba virando um acerto de contas.

VIRA-VIRA

O ator Ruy Brissac, que vive o cantor Dinho em "Mamonas Assasinas — O Filme", recebeu convidados na pré-estreia do longa, em São Paulo. O evento ocorreu no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi, na semana passada. O diretor da obra, Edson Spinello, compareceu. A atriz Jessica Córes prestigiou a sessão.