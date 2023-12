O ator Ricardo Bittencourt, do Teatro Oficina, vai gravar um disco de rock. A ideia partiu do músico Moita Mattos após o sucesso que Bittencourt tem feito com sua performance roqueira em "O Jogo do Poder", primeira peça do grupo após a morte do seu fundador, Zé Celso, em julho deste ano.

O ator Ricardo Bittencourt se prepara para a estreia da peça "O Jogo do Poder" - Mathilde Missioneiro -16.nov.23/Folhapress

"Estou muito empolgado", diz o ator à coluna. O maestro Felipe Botelho aderiu à iniciativa e será o diretor musical do projeto. "Vamos transformar em canções textos de Shakespeare, poemas de Gregório de Matos, além de contarmos com a participação de compositores contemporâneos", afirma Bittencourt.

O artista diz que a cantora Daniela Mercury, que é sua amiga, ficou animada e também irá compor uma das músicas do disco. Ele também convidará o músico José Miguel Wisnik para participar do álbum, que terá ainda canções do compositor baiano Renan Ribeiro.

Bittencourt diz que, embora não seja cantor, seu teatro "sempre foi rock’n’roll" desde os tempos que fez parte do grupo Los Catedrásticos, na Bahia.

"Aliás, quando Zé Celso me conheceu em 1989 atuando em Los Catedrásticos, ele escreveu um belíssimo texto dizendo que nós parecíamos mais um grupo de rock do que uma companhia de teatro", relembra o ator.

"O nome ainda não é definitivo, mas a minha ideia inicial é que se chame: Xô, Víboras!", antecipa.

MOVIMENTO

A atriz Christiane Torloni compareceu ao espetáculo "Francisco(s)", em homenagem a Chico Buarque e Francis Hime, do Studio3 Cia. de Dança, na noite de quinta-feira (14), no auditório do Masp, em São Paulo. Também responsável pelos arranjos da apresentação, o compositor Francis Hime e sua mulher, a cantora Olivia Hime, prestigiaram a sessão. A atriz Tuna Dwek passou por lá.