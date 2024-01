A influenciadora e empresária Jade Picon, 22, diz que não gosta de se colocar como vítima. "Não acho que eu caiba nesse lugar", explica. Ela, que começou a carreira como modelo ainda criança, teve sua fama alçada para além do nicho das redes sociais após participar do reality show Big Brother Brasil (TV Globo), em 2022.



Na edição, ela comprou uma briga com o ator e participante Arthur Aguiar e foi eliminada em um paredão com ele, que se consagrou campeão do BBB daquele ano —antes desta entrevista, a coluna foi informada pela equipe de Jade de que o embate entre os dois era assunto proibido e que ela não comentaria o tópico.

A influenciadora e empresária Jade Picon - Thiago Bruno/Divulgação



Depois do confinamento, ela debutou como atriz em "Travessia", novela das nove de Glória Perez exibida na mesma emissora. A estreia na TV aberta, porém, quase não aconteceu. O Sated-RJ (Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro) quis impedi-la de atuar na novela por Jade não ter o registro profissional da categoria, o DRT. Olhando para trás, ela contemporiza o imbróglio e evita apontar dedos.



"Não acho que o sindicato tentou boicotar a minha participação. Acredito que existe todo um mecanismo a ser seguido, uma ordem na qual eles acreditam e é assim que eles funcionam. No final, tudo foi resolvido". A Globo pagou uma taxa e conseguiu uma autorização especial para a estreia de Jade.



Questionada se as críticas que recebeu foram injustas, ela diz que "o termo injustiça é muito relativo". "Acredito que as partes têm as suas razões. Eu enxergo todos os privilégios que eu tive, não só nesta oportunidade, como em tantas outras na minha vida. O que eu busco é sempre conseguir ter consciência disso e viver minha vida de acordo com isso", afirma.



"Eu respeito muito o ofício de atuar, sempre admirei. Recebi a oportunidade de fazer um teste e, como sempre tinha sido um sonho meu, não pensei duas vezes para topar."



Quando "Travessia" finalmente estreou, a atuação de Jade foi duramente criticada na internet. Um dos pontos era o sotaque carioca que a atriz paulista tentou simular, pois sua personagem, a jovem e mimada Chiara, era nascida e criada no Rio de Janeiro.



"Eu já esperava críticas, sim, por ser algo que eu estaria fazendo pela primeira vez na minha vida, na frente de milhões de brasileiros. Foi algo que me chateou em muitos momentos, não era fácil de ler. Já fui dormir chorando. Mas foi uma experiência muito curiosa e muito valiosa."



"Ao mesmo tempo em que eu me sentia triste e [tinha] um sentimento ruim por ter que lidar com tudo o que vinha acontecendo, e com o que falavam, eu deitava minha cabeça no travesseiro [antes de dormir] e sabia que estava realizando um dos maiores sonhos da minha vida."



"Eu sou perfeccionista, mas também acredito muito que, às vezes, é melhor [ter algo] feito do que não feito. Às vezes a gente fica esperando o momento certo para realizar algo, e o momento certo nunca vem. O momento certo é você se desafiar, ter a coragem de ir lá e fazer, mesmo que fique imperfeito. Você pode se aperfeiçoar depois com o tempo."



Durante a novela, a atriz Cássia Kis, sua colega de elenco, foi alvo de uma ação na Justiça por falas homofóbicas. Em entrevista à jornalista Leda Nagle, a veterana da Globo disse que "não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas […] quer destruir a família".



Como mostrou a Folha, a situação teria gerado desconforto nos bastidores —mas Jade evita comentar. "Eu sempre fui uma pessoa extremamente profissional, e não seria diferente no meu primeiro trabalho com atuação. Então, no momento em que eu entrava em cena com ela, eu encarava como Chiara e [ela, como] Sidalia [seu personagem]. A partir daí, eu já não tenho opinião, eu sempre foquei muito no que ia ser tratado em cena".



Com mais de 22 milhões de seguidores só no Instagram, a influenciadora compartilha momentos do seu dia a dia, selfies, looks sensuais na praia, peças publicitárias e viagens ao redor do Brasil e do mundo. Acostumada com a exposição desde muito jovem, ela diz que encara a falta de privacidade como "bônus do ofício".



"Nem problematizo muito [essa questão] na minha vida, porque é algo que eu já aceitei. Escolhi essa vida de ser uma figura pública e vivo com todas as coisas boas [que isso traz]. O carinho dos fãs, poder trabalhar com marcas que eu amo, realizar meus sonhos, viajar pelo mundo inteiro."



Jade tem se dividido entre o Rio e São Paulo desde que estreou no horário nobre da Globo, e conversou com a coluna por vídeo chamada desde a capital fluminense. Ela apareceu com cabelo molhado, sem maquiagem, e se desculpando pelo atraso de 20 minutos.



"Tenho meus momentos de vaidade máxima, que é em São Paulo, para ir às reuniões, às festas. [Quando estou] no Rio de Janeiro é um momento em que eu posso realmente relaxar, ir para a praia, dar um mergulho, sair da praia e ir direto para o mercado e fazer outros afazeres. Então, eu não me prendo a nada. Acho que, inclusive, essa minha trajetória de internet, de Big Brother, de novela, das pessoas já terem me visto de tantas maneiras e tantas vezes, [faz com que] uma hora você acabe se desprendendo de muitas coisas."



Jade tem uma equipe que ajuda a gerenciar suas redes sociais, mas afirma que nada é publicado sem antes passar por ela. "O ato de postar, somente eu [que faço]. Para sempre ter o meu toque, o meu jeito", afirma. A influenciadora diz que só tem um aparelho celular e conta com um armazenamento grande para guardar as mais de 30 mil fotos e vídeos em sua galeria.



Política é um assunto que ela não traz em seu perfil nas redes sociais. Questionada em quem votou nas eleições presidenciais do ano passado, ela diz que "não tem necessidade" de revelar.



"Cobrança [para se posicionar] vai ter, independentemente de qual seja o assunto, quando se trata de figuras públicas. Eu tenho 22 anos, essa foi a minha primeira eleição votando, então eu tiro o meu tempo estudando, e o meu dever como cidadã de votar, eu fiz. Não acho que é um assunto que eu deva também trazer para quem me acompanha. É algo muito pessoal."



Jade diz que já recebeu outras propostas desde "Travessia", mas que ainda não aceitou participar de nenhum novo projeto nas telas. "Estou em um momento em que eu acredito que são mais os meus ‘nãos’ do que os meus ‘sims’ que vão me levar para onde eu quero chegar. Vai ser uma escolha que eu vou ter que fazer com muito cuidado."



Solteira, ela afirma estar com a cabeça nos estudos e conta que começou aulas particulares de atuação. "Eu amei fazer a novela, super faria outra, acho muito interessante o formato de série, mas o cinema nacional é algo que me atrai muito. Acho que seria um grande sonho eu me ver nas telas grandes."



A influenciadora também lançou uma nova coleção de roupas de sua marca, Jade², criada em 2019, para que refletisse a sua nova fase. "Me sinto mais confiante e segura em relação a tantas coisas e à frente de todas as decisões que me envolvem", avalia.



"Eu gosto de dizer que tudo o que eu tinha para sofrer com a internet, já sofri. Por ter começado [a trabalhar como modelo] aos 12 anos, em um momento muito delicado da vida, em que você está crescendo, se conhecendo, e ler comentários maldosos a seu respeito é muito difícil para uma criança assimilar. Já passei por tudo."



"Hoje, com 22 anos, eu nunca estive melhor. Sinto também que a vida me cobrou um amadurecimento precoce por eu ter começado a trabalhar quando era criança. [Esse último ano] foi uma jornada em que me sinto vitoriosa. De eu ter essa força dentro de mim para me jogar no que eu me proponho a fazer, sem ter medo, de não me levar tão a sério também, isso me traz essa segurança. A segurança de saber que lutar pelos meus sonhos vai me fazer feliz."