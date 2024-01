A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) lançará na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, um espaço virtual interativo que possibilitará uma imersão em destinos brasileiros.

Prévia de projeto da Embratur que levará o músico Carlinhos Brown, embaixador do turismo no Brasil, para o metaverso - Divulgação

Por meio do uso de óculos de realidade virtual, cidadãos estrangeiros poderão ter contato com o que vem sendo chamado pela agência de "o primeiro metaverso de turismo do Brasil", em referência ao conceito sobre realidade aumentada e ambientes virtuais.

A "visita" pelos destinos terá como guia o cantor Carlinhos Brown, nomeado recentemente como embaixador do turismo brasileiro pela Embratur. Por meio da experiência, também será possível conhecer aspectos relacionados aos biomas, à música e à gastronomia do Brasil.

A iniciativa, que será apresentada pela primeira vez na quinta-feira (25) durante a feira internacional, nasceu de uma parceria com o grupo varejista El Corte Inglés. Agências de turismo presentes em mais de 70 lojas da rede poderão usar o metaverso para promover o turismo brasileiro entre espanhóis.

Segundo a Embratur, a Espanha ocupa o sexto lugar no ranking de países de origem de estrangeiros que visitam o Brasil. No ano passado, mais de 114 mil espanhóis pousaram em território nacional.

