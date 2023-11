A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) irá diplomar o músico Carlinhos Brown como embaixador do turismo do Brasil. O nome é o primeiro a ser escolhido após a agência destituir do posto 15 celebridades que haviam sido nomeadas no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O músico Carlinhos Brown se apresenta como convidado do grupo Filhos da Bahia no Viaduto do Chá, em São Paulo - Eduardo Knapp - 28.mai.2023/Folhapress

A lista incluía nomes como o jogador de futebol Daniel Alves, que está preso preventivamente na Espanha por acusações de agressão sexual, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que em 2020 ficou mais de um mês detido no Paraguai, e o cantor Amado Batista, um vocal apoiador do ex-presidente.

A escolha por Carlinhos Brown se dá por sua carreira internacional, diz a agência. O cantor e compositor já realizou dezenas de turnês e eventos no exterior ao longo de décadas de trabalho —entre eles, a Lavagem de Madeleine, em Paris, e o Carnaval de Notting Hill, em Londres.

"Esse é o início de uma parceira institucional, mas, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho de excelência que Carlinhos Brown executa, de forma voluntária, de promoção da cultura afrobrasileira no exterior", afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

"Sua atuação internacional projeta para fora exatamente o Brasil que queremos que o turista venha conhecer, que valoriza e celebra toda a diversidade cultural de seu povo", acrescenta.

A diplomação de Carlinhos no programa de embaixadores será realizada no evento Expo Carnaval, em Salvador, na sexta-feira (24). Outras personalidades também serão convidadas a participar do programa. "Os embaixadores do turismo do Brasil irão representar nosso país em sua diversidade", afirma Freixo.

ESTANTE

O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, recebeu convidados na semana passada para o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras). O músico Gilberto Gil e o apresentador Pedro Bial estiveram presentes e participaram de uma conversa sobre a obra. O evento ocorreu no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.