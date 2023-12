A Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo diz ter contabilizado em 2023 seu maior número de obras entregues nos últimos cinco anos. Até o fim deste mês de dezembro, terão sido inauguradas 101 obras de infraestrutura turística e investidos R$ 297 milhões no setor paulista.

De acordo com a pasta, 75 municípios do interior e do litoral do estado foram contemplados com as benfeitorias. Uma das novas obras turísticas consideradas nessa leva é a réplica da Fontana di Trevi de Roma, que ganhou sua versão paulista em Serra Negra, a 140 km da capital.

Operários e técnicos finalizam obra da réplica da Fontana di Trevi, em Serra Negra, no interior de São Paulo - Eduardo Knapp - 10.mai.2023/Folhapress

Desde que foi inaugurada, em maio deste ano, a atração já levou cerca de 300 mil visitantes ao município conhecido por sua produção de café e comércio de roupas de frio, afirma a Secretaria de Turismo.

Iniciada em fevereiro de 2022, a obra teve custo total de R$ 1,6 milhão. O projeto tem 11 metros de altura e 20 metros de largura, o que equivale a cerca de 40% do monumento usado como referência.

Em vez de rochas e mármore, presentes na obra original, o principal material usado na construção do monumento foi o isopor, com revestimento de fibra de vidro, como mostrou a Folha.

O levantamento da Secretaria de Turismo para 2023 considera ainda investimentos direcionados a revitalizações, como a que ocorreu no parque Rocha Moutonnée, em Salto. O processo teria feito com que o número de turistas no local triplicasse, alcançando a marca de 64 mil visitantes oriundos de 295 cidades em menos de dois meses.

A Secretaria de Turismo e Viagens afirma que a região de Campinas registrou o maior número de obras entregues. Os municípios de Buritama, Nazaré Paulista, Divinolândia, Morungaba, Pedrinhas Paulistas e Itu aparecem na sequência.