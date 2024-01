O filme "Malu", dirigido e escrito por Pedro Freire, fará sua estreia mundial, neste domingo (21), no Festival Sundance, nos Estados Unidos. O longa representará o Brasil na competição principal da mostra, a World Cinema Dramatic Competition.

A produção brasileira é da Bubbles Project com a TvZero, com coprodução da RioFilme, Telecine e Canal Brasil, e distribuição da Filmes do Estação.

Cena do filme 'Malu', de Pedro Freire - Divulgação

As atrizes Yara de Novaes, que faz a personagem-título Malu, e Carol Duarte, que interpreta a sua filha, estarão presentes no festival, assim como o diretor e os produtores Tatiana Leite, Leo Ribeiro e Sabrina Garcia.

"Malu", que é o primeiro longa-metragem de Freire, será apresentado em quatro sessões para o público, uma para a impressa internacional e uma online.

Os ingressos para três das sessões abertas aos espectadores na cidade de Park City estão esgotadas, incluindo a noite de estreia no Prospector Square Theatre. O cartaz de divulgação do filme foi feito pelo diretor de arte brasileiro Laurindo Feliciano.

O longa narra a história de Malu, uma atriz desempregada que vive com sua mãe, numa favela do Rio de Janeiro próxima ao mar. A protagonista tem de lidar também com a própria filha adulta, com que não tem a melhor das relações, enquanto tenta sobreviver lembrando as glórias do passado.

A inspiração para o roteiro de Freire foi sua própria mãe, a atriz Malu Rocha.

"É uma alegria imensa estrear meu primeiro longa-metragem como diretor no festival de Sundance, que teve um enorme impacto na minha cinefilia desde jovem e sempre projetou para o mundo filmes independentes como 'Malu'", diz o diretor.

O longa vai competir com nove produções, de outras partes do mundo.

O Brasil não figurava na competição principal de Sundance desde 2018, quando competiu com "Benzinho", de Gustavo Pizzi.

Os atores Juliana Carneiro da Cunha e Átila Bee também estão no elenco do longa brasileiro.

"Desde que lemos o primeiro roteiro de 'Malu', acreditamos na potência e sensibilidade do filme e do diretor em retratar o conflito dessas três gerações de mulheres tão complexas quanto reais. Vai ser uma grande emoção representar a cultura e o cinema brasileiro em Sundance", afirma a produtora Sabrina Garcia.

A Pluto Film, empresa alemã especializada em colocar produções independentes no mercado global, adquiriu recentemente os direitos para vender "Malu" internacionalmente.

"Com um agente de vendas internacional a bordo [Pluto Film], que faz um trabalho também cuidadoso com os filmes que adquire, esperamos ainda mais que o longa seja visto por diferentes públicos em todo o mundo", acrescenta a produtora Tatiana Leite, que esteve em Sundance com "Benzinho".

"Voltar ao festival é muito emocionante. De uma forma geral, afirma a qualidade e a diversidade do cinema brasileiro e, pessoalmente, confirma para mim, o quanto é importante investir em novos talentos —o Pedro tem de sobra—, e em trabalhar cuidadosamente no desenvolvimento dos projetos, estabelecer grandes parcerias e nunca desistir", diz ela.