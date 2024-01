Realizadores brasileiros independentes selecionados para a 17ª edição do Festival Visões Periféricas irão concorrer com seus curtas-metragens a um prêmio oferecido pelo Itaú Cultural. O evento ocorrerá entre 20 e 26 de março, no Rio de Janeiro.

As obras integram a mostra competitiva Fronteiras Imaginárias do festival. O vencedor receberá um valor pelo licenciamento da exibição da obra na plataforma Itaú Cultural Play por 24 meses.

O Prêmio Itaú Cultural Play levará em consideração critérios como "relevância temática, qualidade artística, narrativa plural e representativa da identidade do país em sua diversidade regional, de gênero e raça".

Imagem do filme 'Prata' foi festival Visões Periféricas em 2021 - Reprodução

RELEITURA

O ator Vladimir Brichta, que dará vida ao vilão Egídio em "Renascer", prestigiou o evento de lançamento do remake da trama, promovido pela Globo no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, na noite de quarta (17). A atriz Eli Ferreira, intérprete da professora Lu, e o ator Humberto Carrão, que fará o protagonista José Inocêncio na primeira fase, também estiveram presentes.