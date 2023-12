Filme 'Malu' vai representar o Brasil na competição principal do Festival Sundance

São Paulo

O filme "Malu", dirigido e escrito por Pedro Freire, seu longa-metragem de estreia, representará o Brasil na competição principal do Festival Sundance 2024. O trabalho foi escolhido para participar do World

Cinema Dramatic Competition, onde o país não figurava desde 2018, quando competiu com "Benzinho", de Gustavo Pizzi.

Cena do filme 'Malu', de Pedro Freire - Divulgação

O festival de cinema independente, cuja nova edição ocorre entre 18 e 28 de janeiro de 2024, tem competições para cinema ficcional e documentários americanos, além de obras do mundo todo.

A produção brasileira é da Bubbles Project com a TvZero, mesmo time que cuidou de "Benzinho", com coprodução da RioFilme, Telecine e Canal Brasil, com distribuição da Filmes do Estação.

O trabalho com Yara de Novaes, Juliana Carneiro da Cunha, Carol Duarte e Átila Bee no elenco conta a história da protagonista-título, uma atriz desempregada que vive com sua mãe, numa favela do Rio de Janeiro próxima ao mar. Além da mãe, Malu, de 55 anos, terá de lidar com a própria filha adulta, com que não tem a melhor das relações, enquanto tenta sobreviver lembrando das glórias do passado.

A inspiração para o roteiro de Freire foi sua própria mãe, a atriz Malu Rocha. Ele já havia dirigido oito curtas, também selecionados em outros festivais internacionais.