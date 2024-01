Os atores Nivea Maria e Rainer Cadete vão encenar uma nova montagem de "Norma". O espetáculo irá estrear no dia 15 de março no Teatro Vivo, em São Paulo, com direção de Guilherme Piva.

Os atores Rainer Cadete e Nivea Maria - Leo Aversa/Divulgação

A peça foi apresentada pela primeira vez em 2002, no Festival de Teatro de Curitiba, com Ana Lucia Torre e Eduardo Moscovis nos papéis de Norma e Renato.

Na trama, ela é uma mulher solitária, separada, que perdeu o filho em um acidente. Já ele é um jovem perto dos 30 anos. Os dois se encontram e falam sobre suas perdas afetivas.

RELEITURA

O ator Vladimir Brichta, que dará vida ao vilão Egídio em "Renascer", prestigiou o evento de lançamento do remake da trama, promovido pela Globo no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, na noite de quarta (17). A atriz Eli Ferreira, intérprete da professora Lu, e o ator Humberto Carrão, que fará o protagonista José Inocêncio na primeira fase, também estiveram presentes.