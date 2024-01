O Instituto Moreira Salles (IMS) adquiriu o acervo do dramaturgo Ubirajara Fidalgo (1949-1986), que fundou, nos anos 1970, o Teatro Profissional do Negro, o Tepron. O material em breve ficará disponível para pesquisa pública.

O dramaturgo Ubirajara Fidalgo - Divulgação

Também ator e diretor, Fidalgo foi importante figura do movimento negro no Brasil e um dos principais articuladores do Instituto de Pesquisa e Cultura Negra (IPCN), criado em 1975.

O seu último trabalho em vida foi a encenação da peça "Tuti", no Teatro Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 1985.

PINCEL

Os artistas Elisa Stecca e Willy Biondani receberam convidados para o brunch de encerramento da exposição "Tangências", em São Paulo, na semana passada. O estilista Dudu Bertholini e a artista plástica Verena Matzen marcaram presença no evento, que ocorreu no ateliê Elisa Stecca, no bairro do Sumaré, na capital paulista.