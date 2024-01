O teatro do Centro Cultural Correios, localizado na região central do Rio de Janeiro, será reaberto na próxima quinta-feira (11). O espaço, que estava fechado desde 2018, agora se chamará Teatro Correios Léa Garcia, em homenagem à atriz carioca, que morreu no ano passado.

Léa Garcia homenageada durante sessão de encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, em 2019 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

O local passou por reformas custeadas pela Secretaria Municipal de Cultura, que incluíram a instalação de um sistema de ar condicionado e a revisão das estruturas de som e luz, além da caixa cênica.

Para marcar o retorno, o espaço receberá a peça "Macacos", de Clayton Nascimento, para uma curta temporada de cinco apresentações, que serão realizadas entre os dias 13 e 28 deste mês.

Segundo a pasta comandada por Marcelo Calero, a ideia é que o teatro receba espetáculos, shows e eventos relacionados com a temática da população negra. A programação ainda está sendo definida.

SOM

O músico Totô de Babalong - Juliana Rocha/Divulgação

O músico Totô de Babalong lançará no próximo dia 10 o seu segundo álbum, "Pescoço Salgado". O trabalho é composto por oito composições próprias e conta com as participações especiais de Gaby Amarantos, Rachel Reis e RDD. Um dos destaques do disco é a faixa "Toca Metallica pra Mim", que foi inspirada na música folclórica argentina "El Baiano", interpretada por Soledad, e que narra a historia de uma menina que se apaixona por um músico baiano no Rio de Janeiro. Assim como na composição, Totô é baiano, mas mora na Cidade Maravilhosa.