A atriz Lucy Alves irá desfilar com o Monobloco no Carnaval de São Paulo deste ano. Além dela, vão participar do cortejo como convidadas especiais as cantoras Gaby Amarantos, Emanuelle Araújo e Leci Brandão. O trio elétrico irá homenagear o compositor Jorge Aragão.

Lucy Alves - @lucyalves no Instagram

O megabloco irá desfilar no entorno do parque Ibirapuera, na capital paulista, no dia 4 de fevereiro, a partir das 15h, acompanhado de sua bateria.

O tema será "Toca esse Tambor", inspirado na música que Aragão compôs para o grupo carnavalesco.

CRIATURA

Os atores Marcelo Serrado e Dani Calabresa receberam convidados na estreia do musical "O Jovem Frankenstein" no Teatro Bradesco, em São Paulo, na semana passada. A atriz Carla Diaz e o ator e músico Lucas Lima estiveram lá.

com BIANKA VIEIRA (interina), KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH; colaborou GEOVANA OLIVEIRA