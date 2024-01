A Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo firmou um contrato que prevê o repasse de R$ 49 milhões à Liga das Escolas de Samba para a correalização do Carnaval 2024, no Sambódromo do Anhembi. O termo foi assinado no fim de 2023.

Ensaio do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta - Francio de Holanda/Divulgalção

MÃOS DADAS

O montante representa um aumento de R$ 7 milhões em relação ao ano passado, quando a gestão de Ricardo Nunes (MDB) destinou R$ 42 milhões à folia.

MÃOS 2

O acordo firmado também prevê a realização de 132 ensaios abertos nas quadras das agremiações, além de outros 18 no sambódromo.

PINCEL

Os artistas Elisa Stecca e Willy Biondani receberam convidados para o brunch de encerramento da exposição "Tangências", em São Paulo, na semana passada. O estilista Dudu Bertholini e a artista plástica Verena Matzen marcaram presença no evento, que ocorreu no ateliê Elisa Stecca, no bairro do Sumaré, na capital paulista.