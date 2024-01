O advogado, professor e pesquisador Guilherme Varella vai lançar no dia 1º de fevereiro o livro "Direito à Folia", que aborda as políticas públicas que possibilitaram a expansão do Carnaval de rua na cidade de São Paulo. A obra surgiu a partir da tese de doutorado de Varella, defendida em 2021, mas expande e atualiza o trabalho.

O evento de lançamento será realizado no espaço Bananal, na Barra Funda, e contará com debate sobre o tema que reunirá pesquisadores, carnavalescos e artistas.

Foliões acompanham a passagem do Bloco Acadêmicos do Cerca Frango pelas ruas da Vila Romana, na zona oeste de SP - Eduardo Knapp - 21.fev.23/Folhapress

Varella diz que passou a estudar o assunto quando foi chefe de gabinete do então secretário municipal de Cultura de São Paulo, Juca Ferreira, entre 2013 e 2015. Na época, o prefeito da capital paulista era Fernando Haddad (PT), e foram implementadas as primeiras políticas públicas voltadas a organizar o Carnaval de rua na capital paulista.

Desde então, a folia em São Paulo teve uma explosão de blocos de rua.

Neste ano, segundo a prefeitura, serão 654 desfiles em oito dias de festejos. Ao todo, 590 agremiações vão participar da festa popular —os cortejos podem sair em mais de uma data.

O pré-Carnaval está marcado para os dias 3 e 4 de fevereiro, enquanto a festividade vai do dia 10 ao dia 13. O pós-Carnaval ocorrerá em 17 e 18 de fevereiro.

PINCEL

Os artistas Elisa Stecca e Willy Biondani receberam convidados para o brunch de encerramento da exposição "Tangências", em São Paulo, na semana passada. O estilista Dudu Bertholini e a artista plástica Verena Matzen marcaram presença no evento, que ocorreu no ateliê Elisa Stecca, no bairro do Sumaré, na capital paulista.