O ator Marcelo Médici fará uma turnê comemorativa dos 20 anos da estreia do espetáculo "Cada um com seus Pobrema". No solo de humor, que tem direção de Ricardo Rathsam, o comediante se reveza na pele de vários personagens, como Tia Penha, o último Mico Leão Dourado e o motoboy corintiano Sanderson.

As apresentações começarão no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, em março. Serão realizadas quatro exibições, sempre às terças.

O ator e humorista Marcelo Médici - Jairo Goldflus/Divulgação

Médici coleciona inúmeras histórias do longo período em que "Cada um com seus Pobrema" ficou em cartaz. Ele lembra, por exemplo, da ocasião em que que Silvio Santos, que raramente vai ao teatro, foi prestigiar a peça. Sentado em meio ao público, o dono do SBT acabou sendo a atração daquele dia.

Já o apresentador, cantor e diretor Carlos Mieli (1938-2015) virou espectador assíduo. E teve também a vez em que a atriz Sônia Braga compareceu, e Marcelo Médici diz que quase não conseguiu se apresentar por ser muito fã da artista. Por fim, dedicou a performance à atriz.

PASSARELA

O estilista Domenico Dolce e a executiva de moda Coco Brandolini d’Adda foram recebidos pelo empresário Carlos Jereissati em um jantar realizado na Maison Revka Paris, na capital francesa, na semana passada, durante a Semana de Alta-Costura de Paris. O evento foi organizado pelo grupo Iguatemi. O consultor de moda Philippe Soussand e o CEO do grupo LVMH, Michael Burke, compareceram. A diretora de luxo da Meta, Morin Oluwole, passou por lá.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH